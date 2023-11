Scholz zuversichtlich bei Staatsgarantien für Siemens Energy

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mit Blick auf die Gespräche über mögliche Staatsgarantien für den Energietechnikkonzern Siemens Energy optimistisch geäußert. "Ich bin zuversichtlich, dass wir sehr bald zu einer guten Lösung kommen, wenn jetzt alle ihrer Verantwortung gerecht werden", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch bei einem Besuch des Unternehmens in Berlin. Die Gespräche, an denen neben Siemens Energy auch der Mutterkonzern Siemens sowie ein Bankenkonsortium beteiligt seien, verliefen sehr konstruktiv und zielorientiert. "Ich erwarte, dass jetzt alle Beteiligten ihren Beitrag leisten", sagte Scholz.

Die Bundesregierung sei von den "hervorragenden Wachstumsperspektiven" von Siemens Energy überzeugt. In den Verhandlungen gehe es darum, wie ein Absicherungspaket für die Aufträge des Unternehmens aussehen könnte, sagte der Kanzler.

Die Gespräche über staatliche Garantien, die Projekte von Siemens Energy absichern sollen, waren Ende Oktober bekanntgeworden. Damals hieß es im Umfeld des Unternehmens: "Wir wollen kein Cash vom Staat." Es gehe ausschließlich um Bürgschaften, die in der Praxis noch nie gebraucht worden seien./maa/DP/ngu