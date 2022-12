Scholz zuversichtlich über Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgariens

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich deutlich für eine Aufnahme Rumäniens und Bulgariens in den Schengen-Raum ausgesprochen.

"Wir wollen, dass Kroatien, Bulgarien und Rumänien vollständig zum Schengen-Raum dazu gehören", sagte Scholz am Donnerstagabend in Berlin. Zuvor hatten die EU-Innenminister entschieden, nur Kroatien zu Beginn des kommenden Jahres aufzunehmen. Ein Beitritt Rumäniens und Bulgariens war am österreichischen Veto gescheitert. "Ich bin zuversichtlich, dass dies auch bei den weiteren Bemühungen, die wir unternehmen werden, am Ende gelingen wird", betonte Scholz. Zuvor hatte Außenministerin Annalena Baerbock von einem "schlechten Tag für Europa" gesprochen.

