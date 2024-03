Schon 1000 schwer verletzte Ukrainer in Deutschland behandelt

KÖLN (dpa-AFX) - Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind bereits mehr als 1000 schwer verletzte oder kranke Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland medizinisch behandelt worden. Kürzlich wurde der 1000. Patient nach Deutschland gebracht, inzwischen sind es 1022. Neben 692 Soldaten handele es sich um Zivilisten, darunter auch Kinder, teilten am Dienstag das Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium mit. In der ganzen Europäischen Union erfolgten bisher 3137 Aufnahmen.

Für die Verteilung der Patienten in Deutschland wird der sogenannte Kleeblatt-Mechanismus mit seinen fünf Länder-Regionen und dem Lagezentrum im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn genutzt.

Die Versorgung der Betroffenen sei ein Gebot der Menschlichkeit, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag bei einer Veranstaltung aus Anlass des 1000. Patienten auf dem Flughafen Köln/Bonn. Viele Soldaten, aber auch Zivilisten erlitten durch Putins mörderischen Krieg furchtbare Verletzungen. "Die schwer verletzten Kinder nach den russischen Raketenangriffen zu sehen, zerreißt uns allen das Herz", sagte Faeser.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, die Tatsache, dass nun schon mehr als 1000 Patienten aus der Ukraine in deutschen Krankenhäusern behandelt worden seien, lasse "das unermessliche Leid erahnen, das Putins grausamer Angriffskrieg verursacht". Der russische Präsident verfolge die perfide Strategie, Krankenhäuser und Gesundheitsinfrastruktur zu zerbomben. "Deutschland ist stolz darauf, so viele schwer verletzte ukrainische Soldaten hervorragend versorgt zu haben", sagte Lauterbach. "Das wird in der Ukraine anerkannt und wird fortgesetzt."/cd/DP/stw