Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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03.08.2026 23:57:55
Schon mehr als 280 Bestellungen: Boeing erhält für kleinere 737-Max-Maschine die Zulassung
Die Zulassung neuer Modellvarianten von Boeings 737-Max-Familie stockt nach zwei Abstürzen und massiven Qualitätsproblemen. Doch der US-Flugzeugbauer kann nun endlich das kürzeste Flugzeug der Max-Familie in Betrieb nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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