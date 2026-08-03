Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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03.08.2026 23:57:55

Schon mehr als 280 Bestellungen: Boeing erhält für kleinere 737-Max-Maschine die Zulassung

Die Zulassung neuer Modellvarianten von Boeings 737-Max-Familie stockt nach zwei Abstürzen und massiven Qualitätsproblemen. Doch der US-Flugzeugbauer kann nun endlich das kürzeste Flugzeug der Max-Familie in Betrieb nehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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