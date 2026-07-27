Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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27.07.2026 02:44:47
Schon vor American-Absage: United Airlines wollte wohl Delta übernehmen
Scott Kirby hat riesige Visionen. Er ist bereits Chef einer der größten Airlines der Welt, doch das reicht ihm noch nicht. Sie soll um jeden Preis wachsen. Offenbar will Kirby einen Konkurrenten auf Augenhöhe schlucken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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