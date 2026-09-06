|
06.09.2026 11:26:38
Schon wieder ein Umspannwerk - Großeinsatz in Osnabrück
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Polizei hat das Gelände eines Umspannwerks in Osnabrück untersucht. Ein verdächtiger Gegenstand entpuppte sich jedoch als "harmloses Zugrohr", wie die Polizei mitteilte. "Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt."
Mitarbeiter einer Baufirma hatten am Vormittag einen beschädigten Zaun auf dem Gelände entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten durchsuchten das Umspannwerk daraufhin mit einem Hubschrauber, Diensthunden und einer Drohne - und gaben erste Entwarnung: Das Gelände sei verlassen gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ermittler prüfen dennoch, ob eine Straftat vorliegt.
Seit Wochenbeginn gibt es immer wieder Alarm wegen tatsächlicher oder vermuteter Sabotageversuche an Umspannwerken in Deutschland. In Niedersachsen sorgte zuletzt ein offener Schaltschrank auf dem Gelände eines Umspannwerks in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) für einen Großeinsatz./miu/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.