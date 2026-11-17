United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|Erneute Flugprobleme
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17.11.2026 10:08:00
Schon wieder Flugchaos in den USA? United Airlines meldet Systemausfall und Entwarnung - Aktie gibt nach
Kurz zuvor hatte das Unternehmen einen umfassenden Systemausfall bestätigt, ohne Details zu nennen. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Probleme so schnell wie möglich zu lösen, teilte United auf der Plattform X mit und entschuldigte sich bei den Passagieren.
Nach Angaben des Senders NBC konnten einige Flugzeuge wichtige Daten für den Start nicht empfangen - etwa Angaben zu Gewicht und Gewichtsverteilung der Maschinen. Aufnahmen des Flugfunks zufolge meldeten Piloten demnach entsprechende Probleme. Mehrere Passagiere berichteten, dass ihre Maschinen am Gate oder auf dem Rollfeld festgesessen hätten.
Erst am Freitag hatte ein technischer Ausfall bei der US-Luftfahrtbehörde FAA zu einem mehr als vierstündigen landesweiten Startverbot geführt. Tausende Flüge fielen aus, weitere verspäteten sich, auch einige Verbindungen aus Deutschland in die USA wurden gestrichen. Die Fluggesellschaften arbeiteten am Montag noch daran, zum Normalbetrieb zurückzukehren. Ob zwischen beiden Störungen ein Zusammenhang besteht, war zunächst nicht bekannt.
Die United Airlines-Aktie notier im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,45 Prozent im Minus bei 110,26 US-Dollar.
/hae/DP/zb
CHICAGO (dpa-AFX)
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