Schoo,inc Registered hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Schoo,inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 855,0 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 866,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,35 Prozent verringert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 6,98 JPY beziffert, während im Vorjahr 14,31 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,44 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at