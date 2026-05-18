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18.05.2026 06:31:29
Schoo,inc Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Schoo,inc Registered hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,130 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 865,1 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 823,1 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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