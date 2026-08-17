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17.08.2026 06:31:29
Schoo,inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Schoo,inc Registered lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,10 JPY je Aktie erzielt worden.
Schoo,inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 834,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 825,7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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