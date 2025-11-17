Schoo,inc Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Schoo,inc Registered lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 2,45 JPY gegenüber 17,33 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 866,7 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Schoo,inc Registered einen Umsatz von 814,4 Millionen JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 14,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Schoo,inc Registered ein EPS von 31,62 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Schoo,inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 3,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at