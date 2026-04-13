Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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13.04.2026 07:10:54
'School breakfast club has best toast in the world'
Up to 120 pupils go to the free club at Lawley Primary and say it helps get them ready to learn.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Toast
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11.02.26
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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28.01.26
|Erste Schätzungen: Toast zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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03.11.25
|Ausblick: Toast legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Toast
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