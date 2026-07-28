Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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28.07.2026 04:56:21
Schools to offer technical subjects to pupils from age 14, Burnham says
The government wants pupils to take subjects like AI and manufacturing which are linked to local jobs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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