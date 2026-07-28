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Burnham Holdings Aktie

Burnham Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079

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28.07.2026 04:56:21

Schools to offer technical subjects to pupils from age 14 in England, Burnham says

The government wants pupils to take subjects like AI and manufacturing which are linked to local jobs.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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