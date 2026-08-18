SCHOTT Pharma-Aktie beflügelt: Barclays wird optimistisch für Wachstum

Mit 23,25 Euro erreichten die SCHOTT Pharma -Titel ein neues XETRA-Jahreshoch - und notieren aktuell noch 3,01 Prozent über dem Vortagesschluss von 22,25 Euro.

Barcalys-Analyst Jonathon Unwin setzte ein Kursziel von 27 Euro an und votiert nun mit "Overweight". Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen rechnet er mit einer Trendwende. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)