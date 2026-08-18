SCHOTT Pharma Aktie

SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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Analystenstimme 18.08.2026 09:23:39

SCHOTT Pharma-Aktie beflügelt: Barclays wird optimistisch für Wachstum

SCHOTT Pharma-Aktie beflügelt: Barclays wird optimistisch für Wachstum

Die Aktien von SCHOTT Pharma haben am Dienstagmorgen deutlich von einer Empfehlung von Barclays profitiert.

Mit 23,25 Euro erreichten die SCHOTT Pharma-Titel ein neues XETRA-Jahreshoch - und notieren aktuell noch 3,01 Prozent über dem Vortagesschluss von 22,25 Euro.

Barcalys-Analyst Jonathon Unwin setzte ein Kursziel von 27 Euro an und votiert nun mit "Overweight". Nach drei Jahren sinkender Gewinnerwartungen rechnet er mit einer Trendwende. Als Impulsgeber sieht er neu verhandelte Verträge des Spezialisten für Verpackungs- und Verabreichungslösungen für injizierbare Medikamente. Er ist optimistisch für das Wachstum im Bereich "Ready-to-use"-Primärverpackungen sowie Spezialfläschchen für instabile Medikamente.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: SCHOTT Pharma

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06:58 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
14.08.26 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
13.08.26 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
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