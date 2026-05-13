SCHOTT Pharma Aktie
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
|Ziele bestätigt
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13.05.2026 11:32:00
SCHOTT Pharma-Aktie verliert: Deutliches Plus beim freien Barmittelfluss
Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) toppte die durchschnittlichen Erwartungen der Fachleute: Es blieb mit 129,8 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau, obwohl auch eine einmalige Wertminderung auf kundenspezifische Glasspritzen im hohen einstelligen Millionenbereich anfiel. "SCHOTT hat sich im ersten Halbjahr planmäßig entwickelt und sich auch in einem herausfordernden globalen Umfeld als widerstandsfähig erwiesen", sagte der neue Konzernchef Christian Mias laut Mitteilung. Er steht dem Konzern seit Anfang Mai vor. Finanzvorstand Reinhard Mayer hob zudem die deutlich gesunkenen Forderungen und den damit stark gestiegenen freien Barmittelfluss hervor. Die Jahresziele bestätigten die Manager.
Im XETRA-Handel ist bei der SCHOTT Pharma-Aktie zeitweise ein Minus von 1,02 Prozent auf 15,54 Euro zu sehen.
/tav/la/he
MAINZ (dpa-AFX)
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