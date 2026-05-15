SCHOTT Pharma: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SCHOTT Pharma hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,260 EUR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 247,9 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 252,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at