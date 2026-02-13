SCHOTT Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SCHOTT Pharma hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 240,2 Millionen EUR im Vergleich zu 229,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at