SCHOTT Pharma Aktie

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WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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08.07.2026 19:01:41

Schott Pharma hebt Umsatz- und Ergebnisprognose an

DOW JONES--Der Verpackungskonzern Schott Pharma hat das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzwachstum über den Markterwartungen abgeschlossen und seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Wie das SDAX-Unternehmen auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte, wuchs der Umsatz im Berichtsquartal währungsbereinigt um rund 8 Prozent. Die EBITDA-Marge lag bei rund 27 Prozent. In einer Vara-Konsensschätzung war das währungsbereinigte Umsatzwachstum auf 3,5 Prozent geschätzt worden und die EBITDA-Marge auf 27,5 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Schott Pharma nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten 2 bis 5 Prozent, sowie eine EBITDA-Marge von 27 bis 28 Prozent (bisher: rund 27 Prozent).

Das Unternehmen begründete die Prognoseanhebung neben der guten Geschäftsentwicklung und den Erwartungen für das Schlussquartal mit der Einigung mit einem wichtigen Kunden für Glasspritzen, die sowohl Umsatz- als auch Ausgleichskomponenten beinhaltet, die sich in zukünftigen Perioden auswirken werden.

Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 12. August veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 13:01 ET (17:01 GMT)

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