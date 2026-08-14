SCHOTT Pharma informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SCHOTT Pharma gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 327,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 290,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at