SCHOTT Pharma: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SCHOTT Pharma präsentierte in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 279,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at