SCHOTT Pharma stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SCHOTT Pharma hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,070 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,20 Prozent auf 290,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 265,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at