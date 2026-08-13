SCHOTT Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SCHOTT Pharma veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 281,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 256,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at