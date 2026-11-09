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09.11.2026 06:31:29
Schouw präsentierte Quartalsergebnisse
Schouw ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Schouw die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,53 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schouw ein EPS von 15,53 DKK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 10,65 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,20 Milliarden DKK umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 24,20 DKK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 9,36 Milliarden DKK belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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