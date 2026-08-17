Schouw: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Schouw präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,19 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,18 DKK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,97 Milliarden DKK, während im Vorjahreszeitraum 8,53 Milliarden DKK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at