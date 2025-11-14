Schouw stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Schouw hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,53 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,65 DKK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Milliarden DKK – das entspricht einem Minus von 3,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,54 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 15,95 DKK gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9,20 Milliarden DKK geschätzt.

Redaktion finanzen.at