Schouw stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Schouw stellte am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Schouw hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,26 DKK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,94 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,89 Prozent auf 7,70 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel hatte Schouw 7,93 Milliarden DKK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at