Schrader Duncan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Schrader Duncan präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,81 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schrader Duncan ein EPS von 6,68 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 182,2 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at