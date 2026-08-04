Schrader Duncan stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Schrader Duncan gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,52 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,36 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Schrader Duncan mit einem Umsatz von insgesamt 221,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 23,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at