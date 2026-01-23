|
Schrader Duncan stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Schrader Duncan hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,79 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Schrader Duncan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 196,2 Millionen INR im Vergleich zu 199,8 Millionen INR im Vorjahresquartal.
