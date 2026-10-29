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29.10.2026 06:31:29
Schrader Duncan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Schrader Duncan hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,70 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 217,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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