Schramböck kündigt Aufstockung der Investitionsprämie an - Bericht

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) kündigt im Magazin "News" eine Aufstockung der Investitionsprämie für Betriebe auf zumindest 3 Mrd. Euro an. Der dafür genehmigte Rahmen von 2 Mrd. Euro sei mit mehr als 1,92 Mrd. Euro schon fast ausgeschöpft. "Die Details werden noch mit dem Finanzministerium diskutiert, dann braucht es noch die Zustimmung des Parlaments und des Bundesrats und mit Dezember könnte es dann so weit sein", so Schramböck laut "News"-Vorabbericht.

Es gebe auch Stimmen, die für weitere 2 Mrd. Euro seien. Die Ministerin versichere, dass alle Anträge, die bis Ende Februar eingereicht würden, von der Förderbank aws auch bearbeitet werden: "Das ist gesetzlich so vorgesehen". Sollten bis dahin etwa 3 Mrd. Euro nicht ausreichen, werde nochmals aufgestockt. Unternehmen bekommen je nach Art der Investition entweder 7 oder 14 Prozent der ausgegebenen Summe zurück. Gefördert werden Investitionen ab 5.000 Euro bis maximal 50 Mio. Euro. Bisher habe es mehr als 31.900 Anträge gegeben, wovon knapp 92 Prozent genehmigt worden seien.

