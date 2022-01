Schramböck: Müssen unabhängiger werden bei Energie und Halbleitern

Das derzeit starke Wirtschaftswachstum hat nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) gezeigt, dass Österreich in der Coronakrise die richtigen Maßnahmen gesetzt habe. Gleichzeitig habe die Krise aber auch Schwächen aufgedeckt. Vor allem bei der Energieversorgung, der Chip-Produktion, aber auch bei Medikamenten und Impfstoffen müsse Europa unabhängiger werden, "da brauchen wir mehr Produktion in Europa", sagte Schramböck im Gespräch mit der APA.

Österreichs Wirtschaft ist laut Wifo und IHS im vergangenen Jahr um 4,1 bzw. 4,3 Prozent gewachsen, und auch für dieses Jahr werde ein starkes Wirtschaftswachstum erwartet, sagte die Ministerin. Das Wirtschaftswachstum sei stärker als etwa jenes in Deutschland. Man habe mit den Hilfsmaßnahmen einerseits viele Insolvenzen von Unternehmen verhindert, gleichzeitig habe man mit der ökosozialen Steuerreform einen wichtigen Schritt gesetzt, um den Wirtschaftsstandort zu sichern. "Während in Deutschland darüber gesprochen wird, Steuern zu erhöhen, gehen wir mit der Steuerlast runter, sowohl bei den Unternehmen, als auch bei den Mitarbeitern."

Darüber hinaus habe man die legistischen Grundlagen für einen modernen Staat und eGoverment geschaffen und fast die Hälfte der Lehrberufe überarbeitet.

"Wir haben aus der Krise auch gelernt, dass man stärker in strategische Themen investieren muss", z.B. in die Chipproduktion und bei der Medikamentenproduktion und bei Impfstoffen. "Ein großer Impuls war die Investitionsprämie, wo 270.000 Anträge hereingekommen sind, das unterscheidet uns schon, was die Impulse für die Wirtschaft betrifft, von anderen Ländern." Die Investitionsprämie werde manchmal kleingeredet, aber man löse damit über 70 Mrd. Euro an Investitionen in Österreich aus. "Das hat es vorher noch nie gegeben mit einer Einzelmaßnahme." Unternehmen aus Deutschland und anderen Ländern würden sich in Österreich ansiedeln und es würden Investitionen vorgezogen und in Österreich investiert statt in anderen Märkten.

Das vergangene Jahr sei zweigeteilt gewesen: Man habe einen extrem guten Sommer auch in Tourismus und Gastronomie gehabt, Industrie und Gewerbe seien immer offen gewesen, der Herbst und Winter seien jedoch sehr herausfordernd. Darauf müsse man mit gezielten Maßnahmen reagieren. So habe man etwa den Härtefallfonds für EPU und KMU bis März 2022 verlängert, auch die Kurzarbeit sei verlängert worden. Die Unterstützung für betriebliche PCR-Tests sei ebenfalls verlängert und erhöht worden. Man sei Corona nicht vollkommen ausgeliefert, jeder könne einen Beitrag leisten - "jede Impfung zählt", appellierte Schramböck.

In den Tourismus habe man schon vor Covid sehr viel in Qualität investiert, es gebe einen breiten Familientourismus und im Sommer seien nicht nur viele heimische Gäste gekommen, sondern auch viele aus Deutschland. Entscheidend sei aber das weitere Infektionsgeschehen.

Aus der Krise habe man gelernt, "dass wir in Europa viel unabhängiger und resilienter werden müssen", etwa bei der Energieversorgung, was man aktuell an den hohen Energiepreisen sehe. Derzeit gebe es eine sehr große Nachfrage nach Erdgas, die auch durch die Abschaltung von Kohlekraftwerken in China verstärkt werde. Darüber hinaus steige nicht nur Deutschland aus der Atomkraft aus, sondern auch Frankreich habe Atomkraftwerke abgeschaltet.

Um Haushalte und Unternehmen in Österreich zu entlasten, setze man kurzfristig die Ökostrom-Förderkosten auf null. Der Durchschnittshaushalt erspare sich dadurch rund 110 Euro im Jahr. Für einen Betrieb bedeute das bis zu 340.000 Euro Einsparung im Jahr 2022, sagte Schramböck. National müsse man die Erneuerbaren weiter ausbauen, um Preisschwankungen zu reduzieren, "wir müssen da in die Gänge kommen", etwa durch schnellere UVP-Verfahren. Auf europäischer Ebene müsse man über strategische Gasreserven diskutieren. Für die umstrittene russische Gaspipeline Nord Stream 2 "habe ich mich immer eingesetzt, das tue ich weiterhin", sagte die Ministerin. "Eine rasche Inbetriebnahme sichert die Versorgung Europas stärker ab." Wenn Deutschland aus der Atomkraft aussteige, werde der Energiebedarf nicht sinken. "Wir werden Gas als Brückentechnologie brauchen. Was wir gleichzeitig tun können, ist, immer mehr grünes Gas beizumengen."

Bei Halbleitern brauche man mehr Produktion in Europa und auch bei Medikamenten und Impfstoffen müsse man weltweit führend bleiben. Außerdem habe sich gezeigt, "dass es ohne Digitalisierung keine Krisenbewältigung gibt. Es gibt keine Schule, es gibt kein Homeoffice, es gibt keine Möglichkeit, die Familien zu erreichen ohne intensive Nutzung der Digitalisierung in allen Bereichen. Auch Produktionen sind in Krisenzeiten leichter möglich, wenn wir hoch digitalisiert sind."

Ein großes Thema für Österreich sei der Bedarf an Fachkräften. "Wir können hier nicht auf das hohe Potenzial verzichten, das wir haben, unsere gut ausgebildeten Frauen. Ich bin ja selber Teil dieser Gruppe." Dafür sei eine Verbesserung der Kinderbetreuung notwendig, die auch im Regierungsprogramm vereinbart sei. Um das gesamte Potenzial des Standortes zu heben, sei auch die Aus- und Weiterbildung in Richtung Digitalisierung notwendig. Dafür stehe auch ein Fonds für Umschulungen und Weiterbildung bereit.

ivn/ths