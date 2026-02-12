Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
12.02.2026 08:14:38
Schroders agrees £9.9bn takeover by US investment manager Nuveen
Deal would end the independence of one of the City of London’s most historic namesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
