Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
23.02.2026 06:00:13
Schroders chief vows to keep wealth manager Cazenove after £9.9bn takeover
Richard Oldfield says there is ‘no reason to think’ the business will be sold after deal with US fund manager NuveenWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
