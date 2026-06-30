Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
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30.06.2026 20:00:08
Schroders close to selling its financial planning arm for more than £200mn
UK asset manager aims to dispose of Benchmark Capital to Söderberg & PartnersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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