Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
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30.06.2026 20:00:08
Schroders closes in on sale of Benchmark to focus on ultra-wealthy
Deal for more than £200mn with Söderberg & Partners underscores pressure on traditional asset managersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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