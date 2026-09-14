Schroders Aktie

Schroders für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495

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14.09.2026 06:00:04

Schroders considers acquisitions to grow wealth division

Asset manager that agreed its own £10bn sale to Nuveen wants to refocus on very wealthy clientsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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