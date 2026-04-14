Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
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14.04.2026 14:32:10
Schroders ernennt Leiter für Cross Border Financial Institutions
Schroders hat einen Leiter des neu geschaffenen Bereichs «Cross Border Financial Institutions» berufen. Er kommt von PGIM, dem globalen Vermögensverwaltungszweig von Prudential Financial.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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