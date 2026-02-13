Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
13.02.2026 06:00:31
Schroders is the defining deal of a glass half-empty UK
Asset manager is ending its listed life with a whimper rather than a bangWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!