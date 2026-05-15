Schroders Aktie

Schroders für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495

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15.05.2026 11:26:30

Schroders plans to exit China mutual funds business after just three years

London-listed group is set to be taken over by US-headquartered asset manager Nuveen in £10bn dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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