Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
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15.05.2026 11:26:30
Schroders plans to exit China mutual funds business after just three years
London-listed group is set to be taken over by US-headquartered asset manager Nuveen in £10bn dealWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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