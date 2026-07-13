Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
13.07.2026 16:18:21
Schroders Schweiz bekommt neuen Verwaltungsrats-Präsidenten
Bei der Schroders & Co. Bank Schweiz kommt es zu personellen Veränderungen. Der neue VRP kommt von Citi. Zudem stösst ein neuer Manager in Genf von HSBC zu Schroders Wealth Management.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schroders plc
Analysen zu Schroders plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.