Schroders Aktie

Schroders für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495

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13.07.2026 16:18:21

Schroders Schweiz bekommt neuen Verwaltungsrats-Präsidenten

Bei der Schroders & Co. Bank Schweiz kommt es zu personellen Veränderungen. Der neue VRP kommt von Citi. Zudem stösst ein neuer Manager in Genf von HSBC zu Schroders Wealth Management.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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