Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
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12.11.2026 13:33:27
Schroders WM ernennt Leiterin Wealth Advisory Europa und Naher Osten
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Die Vermögensverwaltung baut ihr Beratungsangebot für vermögende Privatkunden und Familien aus. Hélène Castro übernimmt die neu geschaffene Position mit Sitz in Genf.
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