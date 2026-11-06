Schrodinger mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Schrodinger gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 54,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 64,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at