Schrodinger: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Schrodinger hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,23 Prozent zurück. Hier wurden 87,2 Millionen USD gegenüber 88,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,410 USD gegenüber -2,580 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz lag bei 255,87 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 207,54 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at