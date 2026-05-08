Schrodinger: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Schrodinger hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Schrodinger ein Ergebnis je Aktie von -0,820 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Schrodinger 58,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at