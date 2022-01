Schröders Nebenwerte-Watchlist: Teamviewer, IBU-tec, PVA TePla, Wacker Neuson, Jost Werke - mächtig viel Bewegung

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Gemengelage hat es in sich. Im Raum steht ein abrupter Kurswechsel in der US-Geldpolitik. Zuletzt wurden durch die US-Notenbank schnellere Zinserhöhungen und eine baldige Reduktion der Bilanz angedeutet. Dazu kommt die Sorge vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Zwei Themen, die kurzfristig weiter für Verunsicherung sorgen dürften. Auch in diesem Umfeld stehen einige Small Caps besonders im Fokus – nicht ohne Grund. Was gibt es Neues bei den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Teamviewer -Aktie zeigt sich derzeit extrem volatil. Wird sich das kurzfristig ändern? Die Aktie von IBU-tec ist im schwachen Gesamtmarkt deutlich zurückgefallen. Wie stehen die Chancen für ein Comeback? Bei PVA TePla haben die Investoren zuletzt ordentlich Druck vom Kessel genommen. Wann greifen die Bullen wieder an? Wacker Neuson ist unter eine charttechnische Unterstützung gerutscht. Drohen nun weitere Verluste? Jost Werke haben nur wenige Anleger auf der Watchlist. Ein Fehler?Die Antworten auf diese Fragen gibt Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR, in diesem Video. Achtung: Die Sendung wurde bereits am Dienstag um 09:30 Uhr aufgezeichnet: