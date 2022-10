Schub für Elektromobilität und Grüne Energie: Infineon eröffnet neue Fabrik für Leistungs-Halbleitermodule in Cegléd

München, Deutschland, und Cegléd, Ungarn – 6. Oktober 2022 – Die Infineon Technologies AG hat in Cegléd, Ungarn, eine neue Fabrik eröffnet. Sie dient der Montage und dem Testen von Leistungs-Halbleitermodulen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen, einem Schlüsselfaktor zur Verbesserung der weltweiten CO2-Bilanz. Darüber hinaus hat Infineon in weitere Produktionskapazitäten für Leistungsmodule investiert, die Grüne Energie ermöglichen – zum Einsatz in Windkraftanlagen und Solarmodulen, bis hin zu energieeffizienten Antrieben.