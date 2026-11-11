Scores Aktie
WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026
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11.11.2026 17:06:00
Schufa passt alte Scores zur Bewertung der Kreditwürdigkeit an neue Datenschutzvorgaben an
Wessen Bonität von der Auskunftei Schufa als schlecht bewertet wird, hat meist große Schwierigkeiten, einen Handy- oder Mietvertrag abzuschließen. Nun werden bei den Scores strengere Vorgaben umgesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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