Schularick wird Präsident des IfW

BERLIN (Dow Jones)--Der Ökonom Moritz Schularick hat den Ruf zum Professor für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel angenommen und wird neuer Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Das gab das IfW in einer Mitteilung bekannt. Er werde voraussichtlich zum 1. Juni die Leitung des Instituts übernehmen. Derzeit ist der 1975 geborene Schularick den Angaben zufolge Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und an Sciences Po in Paris.

Die Universität gewinne mit der Berufung Schularicks einen vielfach ausgezeichneten, international anerkannten und sehr gut vernetzten Ökonomen, erklärte deren Präsidentin Simone Fulda. "Moritz Schularick hat wegweisende Arbeiten zu den Ursachen und Konsequenzen von internationalen Finanzkrisen verfasst, sich aber auch mit ökonomischer Ungleichheit und Populismus sowie Fragen der monetären Makroökonomie und den amerikanisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt." Für seine Forschungen sei er 2022 mit dem Leibniz -Preis ausgezeichnet worden. Schularick selbst betonte, das IfW habe mit seiner Geschichte und Fokussierung auf weltwirtschaftliche Fragen "eine Ausnahmestellung in der deutschen Wissenschaftslandschaft".

